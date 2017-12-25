Erken uyarı sistemi var alıcısı yok

MARMARA DEPREMİ İÇİN UZMANINDAN İKAZ

Jeofizik uzmanları gelecek 50 yıl içinde Marmara bölgesinde en az 7 şiddetinde bir depremin olacağını hesaplayarak büyük bir felaketin önlenmesinde saniyelerin bile önlemli olduğunu belirtti. Bu kapsamda Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün üzerinde çalıştığı ve Marmara depremi için devreye girebilecek erken uyarı sistemi sayesinde en iyi olasılıkla 8 saniyelik bir zaman kazanılabileceğini belirtildi.

8 SANİYELİK SÜRE

Konuyla ilgili konuşan Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu 1999 yılında Bolu’da meydana gelen büyük bir artçı sarsıntının İstanbul çevresinde 24 saniye sonra hissedildiğini belirtti.

Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, beklenen Marmara depreminin Tekirdağ açıklarında ve İstanbul’a 50 kilometre uzaklıkta olması halinde uyarı yapılabilmesi için 8 saniyelik zaman bulunduğunu kaydetti.

Erken uyarı sistemiyle felaket riskinin azaltılabileceğini belirten Gündoğdu “10 saniyelik sürede havaalanlarına inen uçakları durdurabiliriz, doğalgazı kesebiliriz. Deprem anında oluşacak trafik kazalarını azaltmak için ortalama 70 kilometre hızla giren metrobüsleri yavaşlatabiliriz. Marmaray’daki hızı düşürebiliriz” diyerek erken uyarı sisteminin gerekliği olduğunu vurguladı.

BU KONU CİDDİ!

Deprem uyarı sisteminde önce sarsıntının algılandığını dile getiren Gündoğdu “Sistem daha sonra hayati önem taşıyan merkezlere ‘elektrik hızında’ algılama sinyalleri verecek. Erken uyarı verileri hazırlama; Kandilli Rasathanesi’nin çalıştığı bir konu. Ama alıcısı yok. Bunun önemini anlayan 2 fabrika, almak için başvurmuş. Bilim insanları çalışıp veri hazırlanıyor, çuvalla para harcanıyor. Buna rağmen ilgi yok. Devletin bu konuyu ciddiye alması gerek” uyarısında bulundu.