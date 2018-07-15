Erol Olçok oynadığı piyesteki gibi şehit oldu

Çorumlu İmam Ünal Güngördüm, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit edilen çocukluk arkadaşı Erol Olçok’u anlatı. 1973 yılında başlayan dostluklarının Olçok’un şehadetine kadar devam ettiğini dile getiren Güngördüm, hem Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni hem de Kur’an kursunu birlikte tamamladıklarını, okul harici zamanlarda tuğla ocakları ve inşaatlarda çalışarak harçlıklarını kazandıklarını söyledi.

Olçok’un okudukları lisenin temsil ve eğlence kolu başkanı olduğunu belirten Güngördüm, “1982 yılında ‘Bu vatana kast edenler’ adlı bir piyes oynadık. Erol piyeste vatana kastedenler tarafından şehit ediliyordu.

ROLÜ GERÇEK OLDU

Takdiriilahî ki aradan yıllar geçti ve Erol, oynadığı o piyeste olduğu gibi vatanımıza kastedenler tarafından şehit edildi. Biz birbirine sımsıkı bağlı 7 arkadaştık. Erol lise yıllarında bize, ‘Ben bir gün İstanbul’a gidip o köprüden geçeceğim. Sonra sizi de oraya götüreceğim ve orada yaşatacağım’ demişti. O köprüde bu vatana kastedenler tarafından şehit edildi.” diye konuştu.

VATAN İÇİN ÖLÜRÜZ

Güngördüm, milli ve manevi değerlerin içinde yetiştiklerine, bu nedenle devleti, milleti, vatanı hep en ön planda tuttuklarını belirterek “Erol’un piyesten sonra, ‘Biz rol icabı ölürüz ama gerektiği zaman bu vatan için gerçekten ölmesini de biliriz’ dediğini hatırlıyorum. Kitaplarının kenarlarına hep bunları yazardı. Erol Olçok o zamanlar söylediğini yaptı ve hem kendisini hem de evladını bu vatan için feda etti” ifadesini kullandı. Olçok’un darbe girişimi gecesi evladıyla gittiğini vurgulayan Güngördüm, “Köprüde canını siper etti ve şehit oldu. Biz o dönemde ezanın susturulmaması, vatanın çiğnetilmemesi ve böldürülmemesi gerektiğini öğrendik. Erol da bu duygulara sahip olduğu için o köprüye gitti. Herkesin evladını bir yerlere sakladığı dönemde o, evladının elinden tutup köprüye gitti. Bu, almış olduğu eğitimin bir göstergesidir. İçindeki vatan sevgisi imanla birleşti ve Erol’u köprüye götürdü. Vatan hainlerinin bu yaptığı kötülük gibi görünse de onlar, bir Erol’u yok ettiler ama şimdi binlerce insan Erol Olçok’un yolunda gidiyor” dedi.