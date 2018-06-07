Ertuğrul Fırkateyni’nden 8 bin 327 eşya çıktı

BOSAV ve Türk Hava Yolları iş birliği ile Bodrum’a gelen Japonya’da farklı dergilerin temsilcisi 9 gazeteci, Sualtı Arkeoloji Enstitüsünü ziyaret etti. Turanlı konuk gazetecilere, 1890’da Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni kazı çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Turanlı, şunları kaydetti: En son kazılarla beraber 8 bin 327 eşya çıkarıldı. Bunların arasında ufacık çiviler olduğu gibi kocaman yemek kazanları ve geminin büyük parçaları da var. Kazıda en değerli eserler ‘mağara’ dediğimiz bölgeden çıkarılıyor. Çünkü mağaraya düşmüş olan kalıntılar tayfundan korunuyor ve bizim tarafımızdan çıkarılmayı beklemekte.