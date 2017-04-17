Eruh'dai mağarada PKK'lı teröristlere ait lav silahı ele geçirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde mağarada lav silahı bulundu.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Bölüklü köyü kırsalındaki arama ve tarama faaliyeti sırasında tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait lav silahı ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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