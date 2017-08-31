Erzincan'da kurtların saldırdığı sürüde 80 koyun telef oldu
Erzincan'da kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Güvenlik köyünde Davut Boz isimli çiftçinin otlatmak üzere yaylaya çıkardığı sürüye karanlığın çökmesiyle kurtlar saldırdı. Saldırıda 80 koyun telef oldu.
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