Erzincan'da kurtların saldırdığı sürüde 80 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Güvenlik köyünde Davut Boz isimli çiftçinin otlatmak üzere yaylaya çıkardığı sürüye karanlığın çökmesiyle kurtlar saldırdı. Saldırıda 80 koyun telef oldu.