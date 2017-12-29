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Erzincan da yakalanan 49 göçmen otobüs bozuldu denilerek yol kenarına bırakıldı

Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan 49 göçmen, anlaştıkları otobüs sürücüsü tarafından otobüs bozuldu denilerek yol kenarına bırakıldı.

  • İHA
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Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan 49 göçmen, anlaştıkları otobüs sürücüsü tarafından otobüs bozuldu denilerek yol kenarına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre kaçak göçmenleri taşıyan otobüs sürücüsü Erzincan-Erzurum karayolunda Pakistan ve Afganistan uyruklu, 4'ü çocuk, 7'si kadın 49 kişiyi gruplar halinde yol kenarına bıraktıktan sonra uzaklaştı.

Jandarma ekiplerince yakalanan 49 kaçak göçmen ise Üzümlü Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından kayıtlarının yapılması amacıyla kent merkezindeki İl Göç İdaresine sevk edildi.

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