Erzincan eski Vali Yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan eski Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz'ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kararınca gözaltına alınarak Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.
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