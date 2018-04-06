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Erzincan eski Vali Yardımcısı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alınan eski Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz gözaltına alındı.

  • İHA
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Hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan eski Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz'ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kararınca gözaltına alınarak Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.

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