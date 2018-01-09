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Erzincan merkezli "kripto" FETÖ operasyonu: 16 muvazzaf asker gözaltına alındı

Erzincan merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu 'kripto' askerlere yönelik operasyon kapsamında 16 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY mensubu "kripto" askerlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Hakkari, Kayseri, Kırşehir, Tekirdağ ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aktif görevde bulunan subay, astsubay ile uzman çavuşların aralarında olduğu 16 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.

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