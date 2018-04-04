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Erzincan Vali Yardımcısı Yılmaz görevden uzaklaştırıldı

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında açığa alındığı belirtildi.

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Alınan bilgiye göre, 1 Aralık 2016 tarihinde Erzincan'da göreve başlayan vali yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

Yılmaz hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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