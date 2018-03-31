Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli İlçesine bağlı Küçükotlukbeli Köyü olarak açıkladı. Deprem saat 09.35’de 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde oldu.

Depremde herhangi bir yıkım meydana gelmedi.