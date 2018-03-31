Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinde 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
- İHA
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli İlçesine bağlı Küçükotlukbeli Köyü olarak açıkladı. Deprem saat 09.35’de 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde oldu.
Depremde herhangi bir yıkım meydana gelmedi.
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