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Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinde 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, depremin merkez üssü Erzincan’ın Otlukbeli İlçesine bağlı Küçükotlukbeli Köyü olarak açıkladı. Deprem saat 09.35’de 7 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde oldu. 
 
Depremde herhangi bir yıkım meydana gelmedi. 
 

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