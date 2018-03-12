Erzincan'da, 68 yaşındaki teyze yüzüğünü Afrin'deki Mehmetçik'e gönderdi

Erzincan Belediyesinden bir grup, TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral desteği amacıyla Hatay'ın Hassa ilçesine gitti.

Okuma yazma bilmeyen Döndü Kaya, belediye ekipleriyle Hassa'ya gitmek için yola çıkacağını öğrendiği torunu Kadir Kaya'ya, Afrin'deki Mehmetçikler için mektup kaleme aldırdı.

Mektubuna, "Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu evlatlarıma" sözleriyle başlayan Kaya, "Ben 68 yaşında annenizim. Sizler orada vatanımız ve milletimiz adına cephede yer alırken ve bizleri korurken, ben de dualarımı sizlerin üzerinizden eksik etmiyorum. Devletimiz beni de cepheye kabul buyurursa cephede de secde etmek boynumu borcudur. Allah sizleri her türlü şer odaklarından korusun. Tırnağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Kaya, mektubun sonuna da "Elimden gelen bu mektubun içindeki altın yüzüktür. Parmağımda kalana kadar Mehmedimin namlusunda kurşun, ayağındaki çorap, başındaki bere olsun ki evlatlarım üşümesin." notunu ekletti.

Döndü Kaya'nın içine yüzüğünü de koyarak torununa verdiği duygu yüklü mektup, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan'a teslim edildi.

- Belediye Başkanından ziyaret

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Yenimahalle'de yaşayan Kaya'yı duygu yüklü davranışından dolayı ziyaret ederek, Türk bayrağı ve seccade hediye etti.

Hassa ziyareti sırasında mektubu Kaymakam Turan'la beraber açtıklarını anlatan Başsoy, "Bu bizleri çok duygulandırdı. Erzincanlı bir hemşehrimizin karınca kararınca devletimize, milletimize, Mehmetçik'imize destek olmak için parmağındaki yüzüğü çıkararak vermesi bizi mutlu etti. Kaya mektubunda da oradaki askerlerimizin başarılı olması için gece gündüz dua ettiğini yazmış." diye konuştu.

Döndü Kaya da gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden beri sürekli Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiğini, torununun da Hassa'ya gittiğini duyunca mektup yazma düşüncesinin oluştuğunu belirtti.

Afrin'e gitmek için gönüllü olduğunu dile getiren Kaya, "Askerlerimize hiçbir şey yapamasam bile üstlerini yıkar, çay ve yemeklerini yapardım. Yüzüğümü de 'Ne yapacağım ben bu yaştan sonra' diyerek onlara gönderdim. Gücümün yettiği her şeyi yapardım onlar için, canım kurban onlara. Yeter ki Allah onlara izin versin, onlar orayı fethetsinler. Ben başka bir şey istemiyorum onlardan. Yüzüğü de karınca kararınca alsınlar ve kendilerine bere alsınlar, çorap alsınlar, tırnakları toprağa, taşa değmesin." ifadesini kullandı.