Erzincan'da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı
Erzincan'da kapısını kırarak girdikleri evlerden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Halitpaşa Mahallesi sakinleri, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne evlerinin kapılarının zorlandığını bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 3 evin kapısının zorlanarak kırıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İnönü Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. 3 zanlı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
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