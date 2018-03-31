Erzincan'da kamyonet bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Erzincan'da, kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
- AA
İsmail Atmaca'nın (49) kullandığı 48 UJ 536 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi Mutu Tünelleri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü İsmail Atmaca'nın yanı sıra araçtaki Keziban Atmaca (43), Muhlis Bektaş (74), Asiye Bektaş (68) ve Serhat Malgaz (18) yaralandı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu kişilerin yaşadıkları Aydın'dan memleketleri Erzurum'un Oltu ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
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