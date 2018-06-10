Erzincan'da kargalar yoldan geçen vatandaşlara saldırdı

Erzincan'da Halitpaşa Caddesi üzerinde farkında olmadan yürürken kargaların saldırısına uğrayan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdılar.



Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar bir anda kargaların saldırısına uğradılar.



Neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışırken vatandaşlara saldıran kargalar uçarak bölgeden uzaklaştılar.