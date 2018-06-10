Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzincan'da kargalar yoldan geçen vatandaşlara saldırdı

Erzincan'da kargalar yoldan geçen vatandaşlara saldırarak zor anlar yaşattı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzincan'da Halitpaşa Caddesi üzerinde farkında olmadan yürürken kargaların saldırısına uğrayan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdılar.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar bir anda kargaların saldırısına uğradılar.

Neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışırken vatandaşlara saldıran kargalar uçarak bölgeden uzaklaştılar.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA