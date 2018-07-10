Erzincan'da kaybolan 91 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Salur köyü Yazı mezrasında ikamet eden alzaymır hastası Dursun Özkaya hakkında 7 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunulduğu kaydedildi.

Kayıpla ilgili ihbarın 156 Jandarma İmdat hatlarına bildirildiği belirtilen açıklamada, "Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığınca, 4 JİG timi, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek timi, AFAD ekipleri, Refahiye Komando Tabur Komutanlığından 1 jandarma komando timi, Refahiye Yıldırım arama kurtarma ekibi, Erzincan İl Jandarma Komutanlığına ait 2 adet drone ekibi ve 30 kişilik güvenlik korucusu olmak üzere toplam 75 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturularak, 8 Temmuz'da arama tarama faaliyetine başlanılmıştır." denildi.

Yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda Özkaya, 9 Temmuz'da, Salur köyü Yazı mezrasının 2 bin 500 metre kuzeyindeki Arkaşan Tepe bölgesindeki ağaçlık alan içerisinde sağ bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ekipler tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından 112 acil servis ekiplerine teslim edilen Dursun Özkaya, daha sonra Refahiye Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından taburcu edilen Özkaya, daha önce de 17 Eylül 2017 tarihinde Salur köyü Yazı mezrasında kaybolmuş, ertesi gün yine jandarma ekipleri tarafından köyün yaklaşık 700 metre uzaklığındaki ormanlık alan içerisinde bulunmuştu."