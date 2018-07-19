Erzincan’da kaza: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Erzincan istikametinden Buğdaylı köyü istikametine giden ve H.D.'nin kullandığı 24 DS 199 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.