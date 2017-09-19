Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzincan'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si asker 5 yaralı

Erzincan'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2'si asker 5 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, kaza Erzincan-Erzurum karayolunda meydana geldi. Şükrü Pazarlı idaresindeki 25 FK 832 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Şükrü Pazarlı, Reyhan Kala, Sinan Kala, Şeyda Kara ve 1 yaşındaki Ayşe Kara, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  

Kazada yaralanan sürücü Şükrü Pazarlı ve Sinan Kala'nın Erzurum Jandarma Özel Harekat Komutanlığında askeri personel olarak görev yaptıkları öğrenildi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Marmara'dan 2 köpek balığı çıktı

Marmara'dan 2 köpek balığı çıktı

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA