Erzincan'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si asker 5 yaralı
Erzincan'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2'si asker 5 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, kaza Erzincan-Erzurum karayolunda meydana geldi. Şükrü Pazarlı idaresindeki 25 FK 832 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Şükrü Pazarlı, Reyhan Kala, Sinan Kala, Şeyda Kara ve 1 yaşındaki Ayşe Kara, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan sürücü Şükrü Pazarlı ve Sinan Kala'nın Erzurum Jandarma Özel Harekat Komutanlığında askeri personel olarak görev yaptıkları öğrenildi.
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