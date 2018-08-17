Erzincan'da müftülük baskını: 4 Ölü, 3 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı.

ÜÇ İMAM, BİR VAİZ ÖLDÜ, 3 İMAM YARALI

Rastgele salondakilere de ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan olay anında öldü, 5 imam da yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralı imamın da hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 4’e yükseldi.

SALDIRGAN KAÇTI

Yaralı imamlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan Fatih A. kaçtı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

VALİ: PİSKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, olayın Tercan ilçesinde kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi. Baştürk, "Toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açması sonucu 2 kişi öldü, yaralılar da var." dedi.