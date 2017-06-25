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Erzincan'da teröristler askeri konvoy geçerken patlayıcıyı infilak ettirdi

Erzincan'ın Yaylabaşı Beldesi'nde teröristler askeri konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

  • DHA
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Olay bugün Erzincan'a 17 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Beldesi'nde meydana geldi. Askeri araçların geçtiği sırada PKK'lı teröristler önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda  ile infilak ettirildi. Patlama, askeri araç geçtikten sonra meydana geldiği için herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı.
 
Olay üzerine Yaylabaşı Beldesi'ne çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi ve patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
 
 

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