Erzincan'da teröristler askeri konvoy geçerken patlayıcıyı infilak ettirdi

Olay bugün Erzincan'a 17 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Beldesi'nde meydana geldi. Askeri araçların geçtiği sırada PKK'lı teröristler önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlama, askeri araç geçtikten sonra meydana geldiği için herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı.

Olay üzerine Yaylabaşı Beldesi'ne çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi ve patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.