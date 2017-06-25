Erzincan'da teröristler askeri konvoy geçerken patlayıcıyı infilak ettirdi
Erzincan'ın Yaylabaşı Beldesi'nde teröristler askeri konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
- DHA
Olay bugün Erzincan'a 17 kilometre uzaklıktaki Yaylabaşı Beldesi'nde meydana geldi. Askeri araçların geçtiği sırada PKK'lı teröristler önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Patlama, askeri araç geçtikten sonra meydana geldiği için herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı.
Olay üzerine Yaylabaşı Beldesi'ne çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi ve patlamayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.