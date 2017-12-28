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Erzincan'da uyuşturucu operasyonları

Erzincan'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durduran ekipler, yolculardan İran uyruklu V.H. (26) ve O.S'nin (27) ayakkabılarının içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli H.A'nın (37) adresinde yapılan aramada ise 286 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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