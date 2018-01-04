Erzincan'da uyuşturucu operasyonlarında tutuklama
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
- AA
- Kent merkezinde düzenlenen 2 operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerince Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs durduruldu. Ekipler, yolculardan Afganistan uyruklu G.M.M'nin (19) sırt çantasına gizlenmiş 2 kilo 35 gram esrar ele geçirdi. Zanlı G.M.M (19), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları belirlenen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan M.A. (20), S.Ş (19), İ.A. (19) ve S.C.O. (20) sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlıların adresindeki aramada 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
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