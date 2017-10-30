Erzincan'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Hüseyin Aktaş Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Gülabi Tan'dan (81) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, mutfakta hareketsiz şekilde yatan Tan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Gülabi Tan'ın cenazesi, otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tan'ın evinde yapılan araştırmada, tansiyon, kalp rahatsızlığı ile parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar bulundu.