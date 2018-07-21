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Erzincan’da yavru kangal kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan’da yavru kangal köpeği, sahibinin kaybettiği keçileri, 5 saatlik arama sonucunda bularak sahibine teslim etti.

  • İHA
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Erzincan’ın Kemaliye İlçesi Salkımlı yaylasında hayvancılık ile uğraşan Mehmet Aslan, önceki gün 13 keçisini ağaçlık alanda kaybetti.

Bir süre keçileri arayan sürü sahibi tüm çabalarına rağmen keçileri bulamadı.

Sürü sahibi daha sonra kaptan isimli yavru kangal köpeğinin de sürünün yanında olmadığını fark etti. 5 saatin ardından aramalarına devam eden sürü sahibi, yavru kangalın kaybolan keçileri önüne katarak kendisinin yanına getirdiğini gördü.

Sürü sahibi, yavru kangalın kaybolan keçileri önüne katarak getirdiği o anları cep telefonu ile kaydetti.

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