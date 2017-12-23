Erzincan’daki ahır yangınında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
Erzincan’da bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Erzincan’ın Çubuklu köyündeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırın yandığını fark eden köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altında aldı. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen ahırda 10 büyükbaş hayvanın yanarak can verdiği tespit edildi.
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