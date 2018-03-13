Erzincan'daki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama
Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 14'ü tutuklandı.
- AA
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Erzincan merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 26 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzincan merkezli İstanbul, Elazığ ve Niğde'de 28 Şubat'ta FETÖ ile ilişkili oldukları ve örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 40 zanlı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
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