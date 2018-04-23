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Erzincan'daki minik hastalara 23 Nisan sürprizi

Erzincan'daki bir hastanede tedavi gören çocuklar, hastane personeli ve tıp fakültesi öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği sürpriz etkinlikte gönüllerince eğlendi.

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Erzincan Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Bölümü öğrencileri ile Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle hastanenin pediatri servisinde tedavi gören çocuklar için sürpriz bir 23 Nisan eğlencesi organize etti.

Etkinlikte minik hastalar ile müzik eşliğinde dans eden üniversite öğrencileri, çeşitli oyunlar oynadıkları çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanedeki çocukların ve ailelerinin moralini yükseltmek için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Tedavi gören çocukların mutluluğunun kendilerini daha çok mutlu ettiğini vurgulayan Kuyrukluyıldız, şöyle konuştu:

"Bütün çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Çocuk hastalıkları servisimizde yatan hastalarımız için etkinlik planlarken tıp fakültesi öğrencilerimizden destek aldık. Öğrencilerimiz müzik aletleriyle katkı sağlayarak çocuklarımızın güzel zaman geçirmesini sağladı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile sağlıklı nesil ve toplum yetiştirmek için herkesin tüm gücüyle çalışmasını istiyoruz."

EÜ Tıp Fakültesi Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Sürücü Kara ise "Çocuk servisinde tedavi gören ve 23 Nisan'da okullarına gidemeyen öğrencilerimiz ve küçük çocuklarımızın bayramını kutlamak istedik. Çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığı için çaba sarf ediyoruz. Hasta çocuklarımıza moral ve eğlence olsun diye bu etkinliği yaptık. Çocuklarımız çok eğlenip mutlu oldu." dedi.

Hastalardan Berfin Can Özdemir, tedavi gördüğü hastanede güzel bir eğlence tertip ettikleri için tıp fakültesi öğrencileri ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Çocuğu hastanede tedavi gören anne Necla Polatoğlu da doktorların çocuklarla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun, eğlence çocuklarımız için moral oldu." ifadesini kullandı.

 

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