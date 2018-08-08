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Erzincan-Sivas demiryolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan yoğun yağış, Erzincan-Sivas demir yolunda meydana gelen toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

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Alınan bilgiye göre, aşırı yağışlar sonucu demiryolunun Kemah ilçesi Eriç istasyonu mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
 
Heyelan nedeniyle demiryolu ulaşıma kapandı. Erzincan-Divriği ilçesi arasında sefer yapan raybüsün, yolcularıyla birlikte Eriç istasyonunda bekletildiği öğrenildi.
 
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yaptığı açıklamada, iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.
 
Arslantş, "Erzincan-Divriği seferini yapan raybüs içindeki yolcularımızı Eriç istasyonumuzda misafir ediyoruz. Demiryolu yaklaşık 1 saat içinde açılacaktır." dedi.

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