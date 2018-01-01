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Erzurum - Horasan Karayolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da yoldaki buzlanmanın etkisiyle şoförünün kontrolünden çıkıp kayan TIR nedeniyle Erzurum-Horasan karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

  • İHA
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Romanya'dan yüklediği otomobil parçalarını İran'a taşıyan Muzaffer Direkçi, yağan kar nedeniyle yoldaki buzlanmayı fark edemeyip kullandığı TIR'ı kaydırdı. Yoldan çıkan TIR sağa doğru yan yattı ve malzemelerin büyük bir bölümü çevreye saçıldı. Trafik polisleri Erzurum istikametinden Kars, Ağrı ve Iğdır yönüne giden araçları durdurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarda trafik 3 şerit olarak yaklaşık 3 kilometre kadar uzadı.

Ulaşıma kapanan yol TIR'ın çekilmesi ile birlikte yeniden kontrollü ulaşıma açıldı.

 

 

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