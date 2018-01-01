Erzurum ’da Mekke’nin ve Kudüs’ün fethi büyük bir coşkuyla kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erzurum Şubesi de Erzurum’da coşkulu bir program hazırladı ve 31 Aralık Pazar gecesi Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programına imza attı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede selamlama konuşması yapan Anadolu Gençlik Derneği Erzurum Şube Başkanı Aktay Eşsiz dernek olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Gençlere fetih ruhunun aşılanması gerektiğini belirten Eşsiz şunları söyledi; “Ülke genelinde bir milyon kadar kitap dağıtımı yaparak gerçekleştirdiğimiz Siyer-i Nebi yarışması birilerinin ifsat etmeye çalıştığı gençlerimize Efendimiz(sas)’in en güzel örnek olduğunu hatırlatma gayretimizdir.

Biz, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir kutlu peygamberin, önderimiz, efendimiz hazreti Muhammed Mustafa(sas)’in komutasında gerçekleşen Mekke’nin Fethini her yıl yeniden kutlayarak küresel emperyalist kuşatmaya, kültürel bir kuşatmaya cevap verdiğimizin de farkındayız.”

Programın hatibi olarak mikrofona geçen Eğitimci Celal Algan da hem Mekke’nin hem de Kudüs’ün fetih süreçlerini anlatarak fetih ile işgal arasındaki farka dikkat çekti. Tramp’ın hazin açıklamalarını kınayan Algan bu durumun asıl sorumlusunun İslam âleminin parçalanmışlığı olduğunu söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu coşkulu programa Erzurumlu vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler.

Erzurum geneli yaklaşık altı bin ortaokullu ve liseli gencin katıldığı Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Yarışması ödül töreni de bu kalabalık ve coşkulu programda gerçekleşti.

Ezgileriyle Muhammet İkbal Tuzcu, ilahileriyle Grup Feyz, şiir dinletisi, Ebubekir Kaçan, Abdulkadir Coşkun ve Abdullah Arfat’ın Kuran Ziyafetleri programda büyük ilgi gördü.

Yaklaşık dört saat süren programda Kum Sanatı, Mekke’nin Fethi ve Kudüs sinevizyonlarının yanı sıra Filistin İslami Cihad Hareketi Hamas lideri İsmail Haniye’nin Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programına özel göndermiş olduğu video da yayınlandı.