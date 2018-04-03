Erzurum Havalimanında uçaktan inen yolculara kar sürprizi

Erzurum kent merkezinde gün boyu zaman zaman yağan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’dan Erzurum’a gelen uçak 20 dakika rötarlı iniş yapabildi. Havalimanında uçaktan inen yolcular Nisan ayının üçünde bembeyaz bir manzarayla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Nisan sürprizi gibi kar yağışını skeç haline getirerek yorumlayan Erzurumlu fenomen Emrah Çılgı’nın videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Erzurum’da adeta kışın geri dönmesi üzerine Çılgı, “Yaz Erzurum’a gelme artık. Ne gereği var. Biz böyle iyiyiz. Donduk. Ayakkabılarımızı, botlarımızı çıkardık. Yaz gel artık Erzurum’a” dedi.