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Erzurum Havalimanında uçaktan inen yolculara kar sürprizi

Erzurum'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Erzurum Havalimanında uçaktan inen yolcularda kar sürprizi yaşadı. Erzurumlu fenomen Emrah Çılgı ise kar skeciyle sosyal medyada izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.

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Erzurum kent merkezinde gün boyu zaman zaman yağan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’dan Erzurum’a gelen uçak 20 dakika rötarlı iniş yapabildi. Havalimanında uçaktan inen yolcular Nisan ayının üçünde bembeyaz bir manzarayla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Nisan sürprizi gibi kar yağışını skeç haline getirerek yorumlayan Erzurumlu fenomen Emrah Çılgı’nın videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Erzurum’da adeta kışın geri dönmesi üzerine Çılgı, “Yaz Erzurum’a gelme artık. Ne gereği var. Biz böyle iyiyiz. Donduk. Ayakkabılarımızı, botlarımızı çıkardık. Yaz gel artık Erzurum’a” dedi.

 

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