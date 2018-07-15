Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.



Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, dolu, yıldırım, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.