Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün Erzurum'un kuzeydoğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, dolu, yıldırım, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan Millet Camii´nde 15 Temmuz şehitlerimiz için Kur´an-ı Kerim okudu

Başkan Erdoğan Millet Camii´nde 15 Temmuz şehitlerimiz için Kur´an-ı Kerim okudu

15 Temmuz Şehitlerimiz

15 Temmuz Şehitlerimiz

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA