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Erzurum'a giden cezaevi aracı kaza yaptı, 5'i asker toplam 7 kişi yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i asker toplam 7 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre  Iğdır'dan Erzurum'a giden cezaevi aracı Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Kayadibi mevkisi yakınlarında  kaza yaptı. Kaza da 5'i asker 7 kişi yaralandı. Iğdır'dan aldığı mahkumu Erzurum'daki hastaneye götüren cezaevi aracı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi yakınlarında yoldan çıktı. Kazada, biri rütbeli 5 asker ile sürücü ve mahkum yaralandı. Kazanın sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu yol kenarındaki kayaya çarptığı belirtildi.
 
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından  Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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