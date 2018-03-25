Erzurum'da 140 kaçak göçmen yakalandı
Erzurum'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 140 yabancı uyruklu yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı-Erzurum Karayolu'nun Nenehatun mevkisinde, Kuzey Çevre Yolu ve kentin çeşitli bölgelerinde gruplar halinde yürüyenler olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Söz konusu kişileri durduran ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 140 kaçak göçmeni yakaladı.
Otobüslerle kentteki polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
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