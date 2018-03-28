Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum'da 194 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen ve aralarında yaşlı kadın ile çocukların da bulunduğu 194 kaçak göçmen yakalandı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Ağrı karayolu, Kuzey Çevre Yolu Nenehatun mevkisi ile şehirlerarası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine söz konusu bölgelere gitti.

Ekipler, bu alanlarda yaptıkları aramalarda, kaçak olarak yurda giren İran, Afganistan ve Pakistan uyruklu 194 kaçak göçmeni yakaladı.

Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerine başlandı.

İran'dan yasa dışı yollarla yurda getirilerek İstanbul'a götürülmek istendikleri belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakan´da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arakan´da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA