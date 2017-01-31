Erzurum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı
Erzurum’un Hınıs ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyesi 2 kişi yakalandı.
- İHA
Hınıs ilçesine bağlı Halilçavuş mahallesinde jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda H.P., ve E.G.’nin ikametlerine baskın yapıldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden ikametlerde arama yapılarak 2 kişi gözaltına alındı.
PKK üyesi 2 kişi Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek tahkikat başlatıldı.
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