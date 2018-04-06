Erzurum'da 221 yabancı uyruklu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak olarak yurda giren kişilerin yakalanması için kent merkezinin yanı sıra Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerinde çalışma yürütüldü.

İlçe emniyet müdürlüğü personelinin de desteğiyle yapılan çalışmalarda kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 221 kişi yakalandı.

Otobüslerle polis merkezleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine götürülen yabancı uyrukluların, İran'dan kaçak olarak Ağrı, ardından da Erzurum'a geldikleri belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemler için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.