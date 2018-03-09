Erzurum'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'da 3.0 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem bir deprem meydana geldi.
- İHA
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.43'de merkez üssü Başköy-Çat olarak kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.0 derinliği ise 2.9 olarak belirlendi. Deprem Çat ilçesi, köyleri ve şehir merkezinde hissedildi.
Depremde herhangi can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.
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