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Erzurum'da 614 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum'da son iki günde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 614 yabancı uyruklu yakalandı.

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Ağrı-Erzurum karayolu ve kuzey çevre yolu üzerinde gruplar halinde yürüyenler olduğu ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi görevlileri ile Gürcükapı ve Gölbaşı Polis Merkezi ekipleri, çalışma başlattı.

Karskapı Şehitliği, Nenehatun rampası ve kuzey çevre yolunda tarama ve araçlarda kontrol yapan ekipler, Afganistan ve Pakistanlı uyruklu 355 kaçak göçmeni yakaladı.

Kent merkezindeki Gürcükapı ve Gölbaşı Polis Merkezlerine götürülen yabancı uyruklulara yemek ve çay ikram edildi.

İran'dan yasa dışı yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldikleri anlaşılan yabancı uyrukluların daha sonra batıdaki kentlere gitmeyi amaçladıkları belirlendi.

Kentte dün de yasa dışı yollarla yurda giren 259 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Kaçak göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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