Erzurum'da 9 hasta ameliyattan sonra enfeksiyon kaptı
Erzurum'da 9 kişi, katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
- AA
Erzurum'da 9 kişi, katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Palandöken ilçesindeki bir hastanede katarakt ameliyatı olan 9 kişi, enfeksiyon kaptıkları şüphesiyle Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları birimine sevk edildi.
Hastaların tedavisi sürüyor.
İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
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