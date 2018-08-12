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Erzurum'da 9 hasta ameliyattan sonra enfeksiyon kaptı

Erzurum'da 9 kişi, katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Erzurum'da 9 kişi, katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
 
Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Palandöken ilçesindeki bir hastanede katarakt ameliyatı olan 9 kişi, enfeksiyon kaptıkları şüphesiyle Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları birimine sevk edildi.
 
Hastaların tedavisi sürüyor.
 
İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

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