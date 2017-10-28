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Erzurum'da ambulans şarampole devrildi: 5 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde hasta taşıyan ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, İspir'den Erzurum'a hasta getiren Engin Ceylan idaresindeki 25 DM 757 plakalı ambulans, Leylek Boğazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile ambulanstaki hasta ile 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

 

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