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Erzurum’da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Erzurum’da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 16. 00 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. 28 Aralık 2017 tarihinde otele giriş yapan ve en son dün akşam saatlerinde odasına çıktığı güvenlik kamerasında görülen Birol Çimen (52) otel görevlileri tarafından odasında ölü bulundu. Durum polise bildirildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin inceleme yapmasının ardından ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

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