Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Harun Işık salonda hazır bulundu. Sanık Akarsu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Işık, müvekkilinin beraatına ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Akarsu ise son sözünün sorulması üzerine, "Hakkımda somut ve inandırıcı delil bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, eşi adına kayıtlı telefon hattından örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock" kullandığı öne sürülen Zafer Akarsu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 5 yıl hapse mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, takdir indirimi uygulayarak sanığa 6 yıl 3 ay hapis verdi.

Heyet, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Akarsu'nun hükümle tahliyesini kararlaştırdı.