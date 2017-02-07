Erzurum'da FETÖ davasında karar

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanık Ufuk Bay, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bay'ın avukatı Ercüment Şenol da duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Bay, Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğunu ancak hiçbir faaliyetine katılmadığını belirterek, "Sendikanın FETÖ ile bağlantısını bilmiyordum. Bilseydim üye olmazdım." dedi.

Bay, Bank Asya'ya neden para yatırdığı sorusuna ise "Anneme ait olan tarlanın satışından dolayı elime geçen 40 bin lirayı otomobil almak için Bank Asya'ya yatırdım. Bu parayı faizsiz olduğu için bankaya yatırdım. Daha sonra da bu parayla Ardahan'da bir otomobil aldım." yanıtını verdi.

FETÖ mensupları ile telefonda görüştüğü iddiaları anımsatılan Bay, "Telefonla konuştuğum iddia edilen kişiler okul yöneticileri ve arkadaşlarımdır. Görüşme sebebim meslek icabı ve arkadaş olmamdır. Bunun dışında hiçbir örgüte üye olmadım, suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Bay'ın avukatı Şenol da müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını savunarak, beraatını talep etti.

Esas hakkındaki son mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Bay, "Uzun süredir tutukluyum. Takdir mahkemenindir." dedi.

Davayı ilk duruşmada karara bağlayan mahkeme heyeti sanığı, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

- İddianame

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklu sanık Ufuk Bay'ın, 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte örgüte ait çok sayıda yasaklı materyali ve belgeleri ikametinde bulundurduğu, örgütün finans kaynağı olan Asya Katılım Bankasına düzenli olarak para transferi yaptığı, örgütle ilişkili kişilerle sık sık görüştüğü ve örgütle irtibatlı Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılması talep edilmişti.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan öğretmen Atilla Metin'e de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün finans kaynağı Asya Katılım Bankasına düzenli para yatırdığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.