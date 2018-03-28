Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum’da FETÖ’nün askeri okula yerleştirdiği 13 öğrenciye gözaltı kararı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, 2011-13 yıllarında askeri okula FETÖ tarafından yerleştirildiği iddia edilen kişiler hakkındaki soruşturmada, 13 kişiye gözaltı kararı verildi.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2011 - 2013 yılları arasında Erzurum ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunduğu tespit edildi.

5 KİŞİYE DE YURT DIŞI YASAĞI

Erzurum Merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Ekiplerinin öğrenci evlerine düzenlediği operasyonlarda 8 öğrenci gözaltına alındı.

Adreslerinde tespit edilemeyen 5 öğrenci hakkında ise yurt dışı yasağı konularak haklarına yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alının şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tunceli´de 7 PKK´lı teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri

Tunceli´de 7 PKK´lı teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte dünyanın en pis şehirleri

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA