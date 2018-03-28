Erzurum’da FETÖ’nün askeri okula yerleştirdiği 13 öğrenciye gözaltı kararı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, 2011-13 yıllarında askeri okula FETÖ tarafından yerleştirildiği iddia edilen kişiler hakkındaki soruşturmada, 13 kişiye gözaltı kararı verildi.
- İHA
2011 - 2013 yılları arasında Erzurum ve ilçelerinde askeri okullara öğrenci yerleştirmek amaçlı çalışmalarda bulunduğu tespit edildi.
5 KİŞİYE DE YURT DIŞI YASAĞI
Erzurum Merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Ekiplerinin öğrenci evlerine düzenlediği operasyonlarda 8 öğrenci gözaltına alındı.
Adreslerinde tespit edilemeyen 5 öğrenci hakkında ise yurt dışı yasağı konularak haklarına yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alının şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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