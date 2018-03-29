Erzurum'da FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon düzenlendi

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "hücre evleri"nde saklanan 21 şüpheli gözaltına alındı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları gaybubet evi olarak bilinen "hücre evleri"ne yönelik soruşturma başlatıldı.



Bu çerçevede çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilere yönelik kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 21 zanlı gözaltına alınıp emniyete getirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.