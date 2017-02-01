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Erzurum’da FETÖ/PDY’den 12 zanlı yakalandı

Erzurum merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.

  • İHA
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince FETÖ/PYD soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Erzurum merkezli İstanbul, Kayseri, Mersin ve Van illerinde yürütülen çalışmada FETÖ üyesi zabıt katipleri ve bu katiplerden sorumlu imamlarında bulunduğu 12 zanlı yakalandı.
 
Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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