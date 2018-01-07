Erzurum'da hava ulaşımına sis engeli

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis akşam saatlerinde görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Bu nedenle Esenboğa, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Erzurum Havalimanına saat 17.10 ila 20.55 arasında yapılması planlanan 5 sefer ile bu havalimanından söz konusu havalimanlarına 17.40 ila 21.25 saatleri arasında yapılacak 5 uçak seferi iptal edildi.

İstanbul - Erzurum seferini yapan özel bir havayolu firmasına ait uçak Erzurum'da yoğun sis sebebiyle 172 yolcusuyla saat 15.15'de Erzincan Havalimanı'na iniş yaptı.

Erzincan Havalimanı'nda 5 yolcusunun inmesinin ardından diğer yolcularıyla bir süre bekleyen uçak, yakıt ikmalinin ardından 167 yolcuyla, saat 16.13'te tekrar Erzurum'a gitmek üzere havalandı.

Ancak sis sebebiyle ikinci denemesinde de Erzurum Havalimanı'na inemeyen uçak, saat 17.50'de yeniden Erzincan Havalimanı'na döndü.

Burada 167 yolcusunu indiren uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalandı. Uçaktaki yolcular ise karayolu ile Erzurum'a gönderildi.

Erzurum'daki sis yüzünden karayollarındaki sürücüler de zor anlar yaşadı.