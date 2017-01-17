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Erzurum’da iki grup tekme tokat birbirine girdi

Erzurum’da yan bakma meselesi yüzünden iki grup tekme tokat birbirine girdi.

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Olay Erzurum’un Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kızılay İş Merkezi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında yoldan geçerken ‘niye yan bakıyorsun’ nedeni yüzünden başlayan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme tokat saldıran iki grup vatandaşların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı.
 
16-18 yaş grubu arası gençler daha sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüler.
 

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