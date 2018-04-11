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Erzurum'da iki kişi, araca sığmayan büyük buzdolabını otomobilin bagajında taşıdı

Erzurum’da aracın içerisine sığmayan buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi ilginç görüntü oluşturdu.

  • İHA
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Erzurum kent merkezinde cep telefonu kamerasına büyük buzdolabını otomobilin bagajında taşıyan iki kişi yansıdı.

Otomobil sürücüsü yavaş yavaş aracı kullanırken bir kişide bagajdaki buzdolabını düşmemesi için yaya halde tutarak yürüdüğü görüldü.

Buzdolabının büyük bir kısmı bagajın dışında kalırken ilginç görüntüyü gören vatandaşlar şaşırdı.

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