Erzurum'da kaçak göçmenler otogarda uyuyakaldı

Erzurum'da yasa dışı yollardan yurda giren 450 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, kaçak olarak yurda giren, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 450 göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, etkili olan kar yağışı sebebiyle otobüs terminali ile belediyenin kapalı otobüs duraklarına girdi.

Kar yağışı altında kilometrelerce yürüdükleri anlaşılan kaçak göçmenlerin birçoğu, polis merkezine götürülmek üzere bekletildikleri otogar ve otobüs duraklarında uyuyakaldı.

Otobüslerle gruplar halinde polis merkezine götürülen yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekleri öğrenildi.